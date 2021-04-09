ФСБ предотвратила теракт в Симферополе

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Симферополе, задержав двух сторонников запрещенной в России террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам". Подозреваемые готовили нападение на одно из образовательных учреждений с использованием самодельных бомб, сообщили ТАСС в пятницу в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

"Федеральной службой безопасности предотвращен террористический акт в Республике Крым. Задержаны двое граждан России 1992 и 1999 годов рождения, являющихся сторонниками запрещенной в РФ международной террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам", осуществлявших подготовку вооруженного нападения с использованием самодельных взрывных устройств на одно из образовательных учреждений Симферополя", - сообщили в ЦОС.

По данным спецслужбы, после совершения теракта они планировали выехать транзитом через Украину и Турцию в Сирию для вступления в международную террористическую организацию.

В ФСБ сообщили, что у задержанных изъяли компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства с поражающими элементами и взрывчатые вещества. В их средствах связи обнаружили инструкции по производству взрывчатых веществ и взрывных устройств, переписку, обмен голосовыми сообщениями с эмиссарами международной террористической организации с обсуждением планируемых терактов, подтверждающие причастность задержанных к пропаганде и финансированию терроризма.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ ("Содействие террористической деятельности"), ч. 2 ст. 205.2 ("Пропаганда терроризма") и ч. 1 ст. 223.1 ("Незаконное изготовление взрывных устройств") УК РФ. Также решается вопрос о возбуждении дела о приготовлении к террористическому акту.