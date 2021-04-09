Военный учебный самолет разбился на западе Турции

АНКАРА, 9 апреля. /ТАСС/. Самолет ВВС Турции потерпел в пятницу крушение на западе республики, летчики спаслись. Об этом сообщило Министерство национальной обороны Турции.

"Наш самолет типа КТ-1 (южнокорейский одномоторный учебно-тренировочный самолет) по неустановленным причинам упал в море в районе Фоча провинции Измир во время тренировочного полета. Оба летчика были спасены в ходе поисковых работ", - отмечается в распространенном коммюнике.

Ранее газета Sabah утверждала, что в этом турецком регионе крушение потерпел не самолет, а военный вертолет.

7 апреля в районе города Конья разбился самолет из состава военной пилотажной группы "Турецкие звезды", летчик погиб.