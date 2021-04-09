Против главы администрации района в Башкирии возбудили дело о превышении полномочий

УФА, 9 апреля. /ТАСС/. Уголовное дело о превышении должностных полномочий возбудили против главы администрации Илишевского района Башкирии при распоряжении земельными участками. Чиновника задержали, сообщила пресс-служба МВД по республике в пятницу.

"По материалам Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Башкортостан территориальным подразделением СК РФ было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. Обвиняемый задержан. По предварительным данным, в бюджет не поступили денежные средства в общей сумме более 3 млн рублей от аренды земель, нарушены права и законные интересы жителей района, которые нуждались в улучшении жилищных условий", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что глава администрации Илишевского района в 2014 году заключил договор аренды земельного участка площадью 13 га на три года с одной коммерческой организацией. "Однако затем в нарушение требований законодательства главой района было издано постановление о разделении предоставленной в аренду земли на 66 отдельных участков. При этом был изменен вид разрешенного использования - "для индивидуального жилищного строительства". Впоследствии без проведения торгов был заключен договор аренды на указанные участки с той же коммерческой организацией по цене значительно ниже рыночной сроком на 49 лет, и часть земель была передана коммерческой организацией в субаренду физическим и юридическим лицам", - добавили в МВД.

Обвиняемый задержан, по данным управления СК по региону, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.