В Карелии у отравившихся школьников выявили норовирус

ПЕТРОЗАВОДСК, 9 апреля. /ТАСС/. Специалисты Роспотребнадзора выявил норовирус в анализах учеников младших классов школы №1 города Олонца в Карелии. Об этом в пятницу на своей странице "ВКонтакте" сообщил глава республики Артур Парфенчиков.

"Стали известны результаты анализов. По информации главного санитарного врача Людмилы Котович, у заболевших выявлен норовирус второго генотипа. Норовирусы - одна из частых причин кишечных инфекций, как правило, они наиболее активны в весенне-зимний период, когда отмечается сезонный подъем заболеваемости", - говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре считают, что дети заразились через пищу, которая послужила передатчиком вируса от заболевшего человека. Эпидрасследование продолжается. Число заболевших выросло до 60 человек, из них 59 - это ученики начальных классов Олонецкой СОШ №1 и одна сотрудница столовой учреждения.

"Также сегодня утром поступило еще пять вызовов к младшим школьникам и четыре - к детям дошкольного возраста с жалобами на аналогичные симптомы. Им диагноз пока не поставлен", - добавил Парфенчиков. Ранее он также сообщал, что питанием во всех образовательных учреждений Олонца занимается одна организация, но жалоб на нее из других мест не поступало.

До выяснения причин, власти приняли решение перевести всех учеников начальных классов школы, где произошел инцидент, на дистанционное обучение. На месте работают главный педиатр и главный инфекционист Карелии. Проверку по факту случившегося проводят следственные органы, а также прокуратура республики.