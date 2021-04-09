В Москве в отношении врача, поставившего женщине б/у пластину с дефектами, возбуждено дело

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении врача ГКБ им. М. Е. Жадкевича, поставившего пациентке с переломом ключицы бывшую в употреблении пластину с дефектами, из-за чего женщина снова попала в больницу. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В отношении 46-летнего врача возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Подозреваемый находится под подпиской о невыезде", - сказал собеседник агентства.

Хирург отделения травматологии и ортопедии посоветовал попавшей в ГКБ им. М. Е. Жадкевича пациентке с переломом ключицы установить фиксирующую титановую пластику LCP. Женщина решила купить ее за свой счет и по рекомендации врача приобрела необходимую пластину у индивидуального предпринимателя. Затем в больнице врач провел операцию, однако установил женщине вместо купленной пластины стальную и уже бывшую в употреблении с сорванной резьбой для винта.

В послеоперационный период заявительница чувствовала сильные боли и обратилась в другой госпиталь, где ей сообщили, что перелом не сросся и появились осложнения, в частности, абсцесс области послеоперационного рубца и хронический посттравматический остеомиелит ключицы. Затем в частной клинике женщине удалили пластину, где и выяснилось, что она была самовольно заменена врачом.