В Севастополе подросток получил перелом позвоночника в школе-интернате

СЕВАСТОПОЛЬ, 9 апреля. /ТАСС/. Сотрудники управления СК России по Крыму и Севастополю и прокуратуры Севастополя проверяют информацию о том, что 14-летний мальчик с инвалидностью получил перелом позвонков в школе-интернате. Об этом сообщили в пятницу журналистам в пресс-службах ведомств.

В СК пояснили, что о произошедшем узнали во время мониторинга средств массовой информации и социальных сетей. "Сообщается, что когда мама пришла забирать мальчика домой из школы, то обнаружила его в слабом состоянии. В силу инвалидности ребенок не мог рассказать об обстоятельствах, не могли прояснить ситуацию и работники интерната", - отмечается в заявлении ведомства.

По имеющейся у общественников информации, ребенка госпитализировали, а врачи диагностировали у него перелом четырех позвонков.

В городской прокуратуре сообщили, что юноша 2007 года рождения получил травму 1 апреля, когда находился в школе-интернате. При этом, подчеркнули в ведомстве, прошедшая в марте прокурорская проверка уже выявила в учреждении многочисленные нарушения требований законодательства. Прокуроры потребовали от директора школы устранить выявленные недочеты.

Комментариями городских властей и руководства школы-интерната ТАСС пока не располагает.