В Москве задержали адвоката экс-полицейского Захарченко

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Следователи задержали в Москве адвоката бывшего сотрудника МВД Дмитрия Захарченко Александра Горбатенко по подозрению в передаче взятки в 500 тыс. рублей.

"Руководителем Главного следственного управления СК по Москве возбуждено уголовное дело в отношении адвоката адвокатской палаты Москвы 1964 года рождения. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в крупном размере). Сейчас он задержан, в ближайшее время ему будет избрана мера пресечения", - сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

Она не уточнила фамилию задержанного, но, как сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах, речь идет об адвокате бывшего сотрудника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Дмитрия Захарченко Александре Горбатенко.

По данным следствия, с июля по август 2018 года адвокат выступил в качестве посредника во взяточничестве в интересах своего знакомого. Он договорился с должностными лицами УМВД России по городскому округу Химки, что если его знакомый передаст взятку, то сотрудники полиции примут решение о направлении материала проверки в орган предварительного следствия полиции для возбуждения уголовного дела. После этого адвокат передал 500 тыс. рублей. "Действиям должностных лиц полиции также будет дана правовая оценка", - добавила Иванова.