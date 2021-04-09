Суд в Липецке приговорил к 20 годам колонии мужчину за развращение школьниц

ТАСС, 9 апреля. Суд в Липецке приговорил к 20 годам колонии строгого режима 46-летнего мужчину, который в течение нескольких лет, находясь в колонии, развращал школьниц в возрасте от 12 до 14 лет. Об этом сообщила журналистам пресс-служба следственного управления СК по Липецкой области.

"В Липецкой области к 20 годам колонии строгого режима приговорен 46-летний житель Лев-Толстовского района, признанный виновным в развращении школьниц и распространении их интимных фото в соцсетях", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По ее данным, мужчина признан виновным в 19 эпизодах развращения шести школьниц в возрасте от 12 до 14 лет, которые он совершал из колонии в Липецке, где отбывал 12-летний срок за аналогичные преступления. Как уточняется в сообщении, мужчина в соцсетях переписывался со школьницами из разных регионов, отправлял им свои фотографии, заставлял детей присылать ему такие же, которыми потом шантажировал девочек. По сообщению пресс-службы ведомства, в 2017 году мужчина освободился из колонии, после чего разместил в интернете фото двух школьниц из Калужской области.

Мужчина признан виновным по ч. 5 ст. 132 УК РФ ("Иные действия сексуального характера в отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста, совершенные лицом, имеющим судимость за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего"), ч. 5 ст. 135 УК РФ ("Развратные действия в отношении несовершеннолетних"), п. "а" ч. 2 ст. 242.1 УК РФ ("Изготовление и оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних"), п. "б" ч. 3 ст. 242 УК РФ ("Незаконное изготовление и распространение порнографических материалов среди несовершеннолетних с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет").