Суд арестовал подозреваемого во взятке бывшего и.о. министра лесного хозяйства Мордовии

ТАСС, 9 апреля. Ленинский районный суд Саранска заключил под стражу подозреваемого во взятке бывшего исполняющего обязанности министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Республики Мордовия Юрия Медянкина, сообщили ТАСС в следственном управлении СК РФ по региону.

"Арестован на 1 месяц и 29 суток", - сказала собеседница агентства.

Ранее следственные органы возбудили в отношении Медянкина уголовное дело о получении взятки. Как полагает следствие, в 2020 году подозреваемый получил взятку от представителей коммерческой организации ООО "Автострой" на сумму более 190 тыс. рублей за подписание актов выполненных работ в рамках государственного контракта по расчистке русла реки Шапа в Краснослободском районе. На указанную сумму работники коммерческой организации произвели землеустроительные работы на участках, принадлежащих министру и иным лицам. В отношении двух представителей коммерческой организации возбуждено уголовное дело по факту дачи взятки.

Также следствием на основании материалов УФСБ России по Республике Мордовия возбудили дело о мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями по факту хищения бюджетных денежных средств в размере более 3,6 млн рублей. По данным ведомства, в 2019 году между Министерством лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Мордовии и ООО "Автострой" был заключен госконтракт на выполнение работ по расчистке русла реки Шапа. Стоимость работ составила более 7,4 млн рублей, эту сумму в полном объеме перечислили на счет организации, при этом работы по перевозке на полигон грузов (кустарников и ила) общей стоимостью более 3,6 млн рублей выполнены не были.

Медянкин занимал пост и. о. министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Мордовии с 2017 года. 7 апреля он был отстранен от должности.