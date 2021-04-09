В ЛДПР просят ГИБДД объяснить, почему Била не привлекали к ответственности за нарушения

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Замруководителя фракции ЛДПР, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов обратился к главе ГИБДД России Михаилу Черникову и генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой установить причины, по которым водители с сотнями нарушений ПДД продолжают передвигаться по дорогам общего пользования, как показал случай с блогером Эдвардом Билом. Текст обращения в пятницу распространила пресс-служба Нилова.

Депутат отметил, что в ходе изучения обстоятельств вокруг резонансного ДТП на Садовом кольце "в экспертном сообществе возникли серьезные вопросы к практике обеспечения безопасности дорожного движения". В частности, выяснилось, что "непосредственный виновник аварии - блогер Эдуард Биль - находился за рулем автомобиля Audi RS 6, за которым числится более 400 нарушений скоростного режима только в 2021 году (общее количество - 566)". При этом, по данным МВД, блогер в 2020 и 2021 годах 15 раз привлекался за нарушения ПДД.

Нилов сообщил, что фракция ЛДПР разрабатывает законопроект о введении "дополнительной ответственности за аномальное количество зафиксированных правонарушений". В связи с этим депутат просит провести "комплексную проверку и предоставить информацию" о том, были ли сформированы административные материалы в отношении собственника транспортного средства по 500 зафиксированным нарушениям ПДД.

"Если данные правонарушения были зафиксированы комплексами фото- и видеофиксации, но при этом не составлялись постановления о привлечении нарушителя к административной ответственности, то какова причина?" - добавляет парламентарий.