В Чите в больнице сорвался лифт с людьми

ЧИТА, 9 апреля. /ТАСС/. Лифт городской больницы №1 в Чите, которая работает как моностационар для пациентов с коронавирусом, сорвался со второго этажа, внутри находились десять человек. Восемь из них не получили серьезных травм, диагноз еще двух уточняется, сообщили ТАСС в пресс-службе краевого Минздрава.

"Всего в лифте находились десять человек, в том числе один медицинский работник. Все они обследованы, восемь человек от предложенной госпитализации отказались. У врачей их состояние опасений не вызывает. Сейчас уточняется диагноз еще по двум, которые направлены на КТ-исследование", - сказали в пресс-службе.

В министерстве добавили, что предварительной причиной инцидента стал перегруз. Лифт был установлен в 2017 году и прошел сертификацию. Главный врач больницы назначил служебное расследование, собственную проверку проведет также краевой Минздрав.