Суд в Махачкале арестовал сотрудника Ространснадзора по делу о взяточничестве

МАХАЧКАЛА, 9 апреля. /ТАСС/. Советский районный суд Махачкалы заключил под стражу сотрудника территориального отдела Ространснадзора по СКФО, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере. В суд поступило еще девять ходатайств об избрании мер пресечения сотрудникам Ространснадзора, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Постановлением судьи Советского районного суда Махачкалы сегодня удовлетворено ходатайство органов следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу предполагаемому участнику организованной преступной группы, подозреваемому в получении взятки в особо крупном размере, сроком на 1 месяц 22 суток, то есть до 30 мая включительно", - сообщил собеседник.

По его словам, уголовное дело было возбуждено 31 марта по ч. 6 ст. 290 УК РФ против нескольких должностных лиц территориального отдела транспортного контроля по Республике Дагестан межрегионального территориального управления Ространснадзора по СКФО. "В суд поступило еще 9 ходатайств об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в рамках одного уголовного дела", - добавил собеседник.

Ранее источник ТАСС в силовых структурах Дагестана сообщал о задержании восьмерых сотрудников Ространснадзора, в том числе из числа руководства. Мероприятия проходили в рамках уголовного дела, возбужденного Главным следственным управлением СК РФ по СКФО. По данным источника, задержанные подозреваются в участии в преступной группе, занимающейся вымогательством и получением взяток от водителей большегрузов на пунктах весового контроля.