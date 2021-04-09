Врио министра по туризму Дагестана доставили на допрос в СК

МАХАЧКАЛА, 9 апреля. /ТАСС/. Врио министра по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан Расул Ибрагимов доставлен в следственное управление СК РФ по республике, его допрашивают. Об этом сообщил ТАСС в пятницу источник в правоохранительных органах региона.

"Расул Ибрагимов доставлен в СК, где его сейчас допрашивают", - сказал собеседник агентства. По его словам, допрос связан с деятельностью Ибрагимова в Министерстве труда Республики Дагестан, которое он возглавлял ранее.

Ибрагимов был министром труда и социального развития республики с марта 2017 года по ноябрь 2018-го.

ТАСС пока не располагает официальным подтверждением этой информации.