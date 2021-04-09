Эвакуированные из-за сообщений о минировании районные суды Волгограда возобновили работу

ВОЛГОГРАД, 9 апреля. /ТАСС/. Сотрудники пяти районных судов Волгограда, утром в пятницу эвакуированные после поступивших сообщений о минировании, вернулись к работе. Об этом, сообщила ТАСС в пятницу руководитель объединенной пресс-службе судов Волгоградской области Екатерина Вальковская.

"Суды вернулись к работе, взрывные устройства не обнаружены", - сказала она.

Ранее сообщалось, что сообщения об угрозах взрыва поступили в районные суды Волгограда - Красноармейский, Кировский, Советский, Краснооктябрьский, Дзержинский.