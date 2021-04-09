Задымление в Военно-космической академии им. А. Ф. Можайского ликвидировано

ТАСС, 9 апреля. Пожарные ликвидировали задымление в Военно-космической академии им. А. Ф. Можайского в Санкт-Петербурге, его причиной могла стать неисправность проводки. Об этом сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе Западного военного округа.

По данным округа, сегодня в одном из хозяйственных помещений учебного корпуса академии дежурной службой вуза было выявлено задымление. "Силами пожарных расчетов задымление ликвидировано. Пострадавших нет. По предварительным данным, причиной задымления могла стать неисправность электропроводки", - сказали в пресс-службе.

В округе сообщили, что причины происшествия устанавливаются.

Ранее источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что возгорание произошло в типографии в учебном корпусе, из-за задымления пришлось эвакуировать людей.