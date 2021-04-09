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Дело полковника Захарченко
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СК попросил арестовать адвоката экс-полковника МВД Захарченко

Александра Горбатенко задержали по подозрению в передаче взятки в 500 тыс. рублей

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Следствие ходатайствует об аресте адвоката бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко Александра Горбатенко по подозрению в передаче взятки в размере 500 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщили в Пресненском районном суде.

"В суд поступили материалы ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Горбатенко Александра Владимировича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 3 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве в крупном размере"), сроком до 7 июня", - сказал представитель суда.

По данным следствия, с июля по август 2018 года адвокат выступал в качестве посредника во взяточничестве в интересах своего знакомого. Он договорился с должностными лицами УМВД России по городскому округу Химки, что если его знакомый передаст взятку, то сотрудники полиции примут решение о направлении материала проверки в орган предварительного следствия полиции для возбуждения уголовного дела. После этого адвокат передал 500 тыс. рублей. Действиям должностных лиц полиции также будет дана правовая оценка, отметили в СК.

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РоссияДело полковника Захарченко
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