Изготовившему СВУ школьнику из Москвы назначили условный срок и 10 тыс. рублей штрафа

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Тушинский суд Москвы назначил два года и три месяца условно подростку, ставшему фигурантом уголовного дела об изготовлении самодельного взрывного устройства в 2018 году. Как уточнил ТАСС адвокат школьника Сергей Ашанин, его подзащитному также назначен штраф.

"Суд приговорил моего подзащитного к двум годам и трем месяцам лишения свободы условно и назначил штраф в размере 10 тыс. рублей", - сказал собеседник агентства.

В ходе прений сторон прокурор попросил признать подростка виновным в изготовлении и хранении взрывчатых веществ и назначить ему два года и шесть месяцев колонии условно со штрафом в размере 10 тысяч рублей. Адвокат и подсудимый попросили об оправдании за отсутствием состава преступления.

В последнем слове подросток заявил суду, что ничем противоправным не занимался и не планировал, пиротехнические самоделки изготавливал из доступных всем подручных материалов. По его словам, "они очень маломощные и не представляют никакой угрозы". "Никакого вреда он никому не причинил, его задержали не за то, что он совершил сам, а за то, что состоял в переписке с каким-то парнем (Михаилом Жлобицким - прим. ТАСС), которого не знал даже, как зовут, из-за того, что тот где-то что-то взорвал", - передал ТАСС слова выступления своего подзащитного адвокат Ашанин.

Подросток также заявил, что в настоящее время успешно учится в колледже, времени ни на что, кроме учебы, не остается, полагает, что выставление его уголовным преступником в глазах сокурсников и друзей несправедливо. Кроме того, обвиняемый просил суд удовлетворить просьбу защитника о прекращении производства в связи отсутствием каких-либо доказательств его вины, которую он так и не признал, поскольку, несмотря на давление, не хотел признаваться в том, чего не делал, резюмировал Ашанин.

История дела

Ученика одной из московских школ задержали и арестовали в начале ноября 2018 года. На подростка вышли в ходе расследования уголовного дела о взрыве в здании УФСБ по Архангельской области 31 октября 2018 года, когда пострадали трое сотрудников. Погиб 17-летний Михаил Жлобицкий, принесший в здание СВУ. Дело в отношении него прекращено в связи с его смертью.

Первоначально СК РФ предъявил московскому подростку обвинение по статьям 222.1 и 223.1 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств" и "Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств"), обе статьи инкриминировались по части 3. Затем обвинение было переквалифицировано на менее тяжкое (по части 1), так как следствие не нашло подтверждения тому, что подросток действовал в составе организованной группы. Решение о смягчении обвинения было принято после анализа расшифрованной переписки обвиняемого в соцсети и опроса свидетелей по уголовному делу.

Следствие по делу было завершено в январе 2020 года. 30 октября 2019 года Мосгорсуд не продлил подростку срок содержания под стражей и отпустил под домашний арест, а затем смягчил меру пресечения на запрет определенных действий. В ходе предварительного расследования дела подросток отказался от объяснений на основании статьи 51 Конституции РФ.