Главе отдела Федеральной пассажирской компании предъявили новые обвинения во взятках

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Следствие выявило новые эпизоды взяточничества в деле главы отдела обслуживания пассажиров и предоставления услуг в поездах Московского филиала Федеральной пассажирской компании. Об этом ТАСС сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская.

"В рамках расследования уголовного дела начальника отдела обслуживания пассажиров и предоставления услуг в поездах Московского филиала АО "ФПК" и начальника пассажирского поезда, обвиняемых в получение взятки и посредничестве во взяточничестве, выявлены дополнительные эпизоды их преступной деятельности", - сообщила Марковская.

В частности, в ноябре прошлого года обвиняемая предложила начальнику поезда Москва - Ярославская оказать помощь в назначении его сына на вышестоящую должность за 180 тыс. рублей. После перевода этой суммы на расчетный счет злоумышленницы взяткодатель был изобличен, в отношении него возбуждено уголовное дело о даче взятки. Начальнику отдела ФПК и начальнику пассажирского поезда вменяются дополнительные эпизоды покушения на получение взятки и посредничества во взяточничестве.