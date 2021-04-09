Экс-главу Минтруда Дагестана задержали по подозрению в создании преступного сообщества

МАХАЧКАЛА, 9 апреля. /ТАСС/. Бывший министр труда и социального развития Дагестана Расул Ибрагимов обвиняется в создании преступного сообщества и мошенничестве на сумму более 620 млн рублей, сообщили в пятницу ТАСС в следственном управлении СК России по республике.

"Ибрагимов совместно с руководителями и участниками преступного сообщества в период с 2017 по 2018 год путем обмана похитили бюджетные денежные средства на сумму свыше 620 млн рублей, чем причинили ущерб в особо крупном размере бюджету Республики Дагестан. Он задержан", - говорится в сообщении.