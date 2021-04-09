В Крыму арестовали второго задержанного по делу о подготовке к теракту

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апреля. /ТАСС/. Второй задержанный в Крыму по подозрению в содействии терроризму арестован на два месяца. Об этом сообщается на сайте Киевского районного суда Симферополя.

"Киевским районным судом Симферополя Республики Крым в закрытом судебном заседании рассмотрено ходатайство старшего следователя-криминалиста следственного отдела УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении гражданина, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.2, ч. 1 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств, публичные призывы к осуществлению террористической деятельности)", - говорится в сообщении.

Ранее в пятницу в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ сообщили, что сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Симферополе. Они задержали двух сторонников запрещенной в РФ террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам". По данным ведомства, они готовили нападение на одно из образовательных учреждений с использованием самодельных бомб.

"Следствием установлено, что [подозреваемый] с использованием к информационно-телекоммуникационной сети Интернет разместил три видеозаписи с наименованиями, содержащие в соответствии с заключением комплексного психолого-лингвистического исследования лингвистические и психологические признаки пропаганды идеологии, идентичной идеологиям международных террористических организаций исламистского толка, оправдания лиц, причастных к деятельности международных террористических организаций исламистского толка, а также разместил на своей личной странице в социальной сети фотоизображение руководителя террористической группировки "Ахрар аш-Шам", структурно входящей в международную террористическую организацию "Исламское государство" (запрещена в РФ)", - сообщается на сайте.

Уточняется, что также он подозревается в изготовлении взрывного устройства осколочного действия электрического типа, состоящего из корпуса, заряда метательного взрывчатого вещества готовых поражающих элементов - металлических шариков, а также дополнительных поражающих элементов - фрагментов стекла. "[Бомбу он] поместил в рюкзак из тканевого материала и хранил по месту своего проживания. Он подозревается в совершении двух тяжких преступлений против общественной безопасности, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы до семи лет", - говорится в сообщении на сайте.

Также уточняется, что подозреваемый арестован до 8 июня.