Подозреваемой в совершении ДТП сотруднице полиции на Кубани избрали домашний арест

КРАСНОДАР, 9 апреля. /ТАСС/. Динской районный суд на Кубани избрал меру пресечения на время следствия в виде домашнего ареста в отношении сотрудницы полиции, которую подозревают в том, что она 1 апреля насмерть сбила ребенка. Об этом сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе следственного управления СК России по Краснодарскому краю.

Ранее в отношении 40-летней сотрудницы полиции группы по охране объектов ОВД отдела МВД России по Динскому району было возбуждено уголовное дело. Она подозревается в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть восьмилетнего мальчика (ч. 3 ст. 264 УК РФ). По предварительным данным, женщина, за рулем автомобиля Renault Sandero, не справилась с управлением и совершила наезд на мальчика, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, ребенок погиб.

"Подозреваемой в смертельном ДТП, унесшем жизнь ребенка в Динском районе, судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее в пресс-службе Главного управления МВД России по Краснодарскому краю сообщали, что сотрудница полиции будет уволена из органов внутренних дел по результатам служебной проверки.