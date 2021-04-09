Обыски у программиста Telegram-бота "Глаз Бога" проводились по делу форума DarkMoney

"На самом деле произошло следующее. Антипов участвовал в следственных мероприятиях, связанных ни с "Глазом Бога", а с расследованием деятельности противоправного форума DarkMoney, к которому каким-то непонятным образом он имел отношение. Возможно, размещал там рекламу или другим образом засветился, что в целом нормально для IT-проекта. При этом сам Антипов не имеет ни статуса подозреваемого по делу, ни тем более обвиняемого, ни статуса свидетеля. Сейчас он отпущен из следственных органов домой", - сказал он.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов провели обыск в квартире администратора Telegram-бота "Глаз бога" в Москве и задержали его. Интернет-ресурс предоставлял услугу по поиску контактов человека из открытых баз данных.

В марте Роскомнадзор направил в администрацию Telegram уведомление о необходимости блокировки ботов, занимающихся сбором и распространением персональных данных россиян. В ведомстве утверждали, что подобные действия нарушают российское законодательство о защите персональных данных. Также Роскомнадзор обратился в правоохранительные органы для установления причастных к распространению персональных данных лиц. Telegram по требованию Роскомнадзора заблокировал несколько ботов, распространяющих данные пользователей, в том числе и "Глаз бога". После этого Роскомнадзор заявил, что не имеет претензий к мессенджеру.