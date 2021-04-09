Трое жителей КБР получили от 15 до 18 лет колонии за организацию ячейки ИГ

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 апреля. /ТАСС/. Трое жителей Кабардино-Балкарской республики получили 15, 17 и 18 лет лишения свободы по ряду эпизодов, включающих организацию ячейки "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ) на территории региона, изготовление взрывчатки и подготовку к теракту на территории Ставрополья. Об этом сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда.

"В соответствии с приговором суда подсудимые признаны виновными, им назначено наказание в виде лишения свободы на срок: Гедуеву А. Х. 18 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием 1 года в тюрьме; Нагоеву Р. А. - 17 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием 1 года в тюрьме; Дзуганову А. А. - 15 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием 1 года в тюрьме со штрафом в размере 150 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что террористическая ячейка была основана одним из подсудимых в 2019 году. "В январе 2019 года Гедуев организовал на территории Урванского района КБР деятельность структурного подразделения запрещенной международной террористической организации "Исламское государство", в состав которого добровольно вошли Нагоев и Дзуганов. Действуя в составе данного структурного подразделения, в январе 2019 года подсудимые и иное лицо договорились о совершении на территории Ставропольского края террористического акта", - сообщили в суде.

По данным пресс-службы, осужденные совершали и другие преступления: проникали в чужое жилище и угоняли автомобиль, кроме того, дома у одного из преступников нашли крупную партию наркотиков.