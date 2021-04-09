Распылившего газ в лицо омоновца на акции в Москве приговорили к 3,5 года колонии

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы в пятницу приговорил к 3,5 года колонии Павла Грин-Романова, который распылил в лицо бойцу ОМОН газ из баллончика в ходе несанкционированной акции 31 января в столице. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Судом в отношении Грин-Романова вынесен обвинительный приговор, ему назначено наказание в виде 3,5 года колонии общего режима", - сказала собеседница агентства.

Прокурор просил для Грин-Романова восемь лет колонии при максимальном сроке по статье 10 лет. Защита считала это наказание излишне суровым с учетом того, что подсудимый частично признал вину, выразил раскаяние и извинился перед потерпевшим. "Извинения моего подзащитного были приняты, с учетом этого мы просили о назначении условного наказания", - рассказал ТАСС адвокат Артем Немов.

Приговор Мещанского суда пока не вступил в силу и может быть обжалован в Мосгорсуде.

Приговором суда Грин-Романов был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти, опасного для его здоровья).

По версии следствия, 31 января агрессивно настроенный Грин-Романов, участвовавший в несанкционированном мероприятии вблизи Комсомольской площади в Москве, распылил в лицо находящемуся при исполнении своих должностных обязанностей сотруднику ОМОН содержимое газового баллончика.