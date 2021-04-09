В Греции киллеры расстреляли журналиста, известного репортажами на криминальные темы

АФИНЫ, 9 апреля. /ТАСС/. Преступники застрелили в пятницу в афинском районе Алимос известного греческого журналиста Йоргоса Караиваза, который в течение многих лет вел репортажи на криминальные темы. Об этом сообщил телеканал Open.

По его словам, неизвестные лица, приехавшие на мотоцикле, устроили засаду у дома репортера и расстреляли его примерно в 14:00 (совпадает с мск). Злоумышленники точно знали распорядок дня журналиста и, веротяно, наблюдали за ним: как только он вернулся домой, киллеры выпустили в него как минимум шесть пуль. При этом, по другим данным, на месте преступления были найдены 17 гильз. Возможно, использовался глушитель, отмечает телеканал.

Журналист возвращался домой, после того как закончил работу в передаче на криминальные темы на телеканале "Стар". Изначально сообщалось, что Караиваз был найден мертвым возле своей машины в небольшом парке у дома.

Полиция называет преступников профессиональными убийцами. Начата операция по их розыску и аресту.

Это второе убийство журналиста в Греции за последние годы. 19 июля 2010 года неизвестные выпустили 16 пуль в журналиста Сократа Гиолиаса около его дома. Тогда ответственность за убийство взяла подпольная организация "Секта революционеров".