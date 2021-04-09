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В Краснодаре взяли под стражу подростка подозреваемого в нападении на женщину

Он уже дал признательные показания

КРАСНОДАР, 9 апреля. /ТАСС/. Суд в Краснодаре принял решение на время предварительного следствия заключить под стражу 16-летнего подростка, обвиняемого в хулиганстве, сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю.

"В настоящее время подростку предъявлено обвинение в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ), сегодня по ходатайству следствия в отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что он дал признательные показания.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве в отношении 16-летнего подростка, подозреваемого в том, что он ударил битой по голове проходившую мимо женщину, сделавшую ему замечание за распитие спиртных напитков. Инцидент произошел 5 апреля в Краснодаре.

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