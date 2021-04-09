{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Дело полковника Захарченко
Обновлено 

Суд арестовал адвоката экс-полковника МВД Захарченко

Александра Горбатенко подозревают в передаче взятки в 500 тыс. рублей. Его заключили под стражу до 7 июня

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы арестовал адвоката бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко Александра Горбатенко по подозрению в передаче взятки в 500 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Горбатенко Александра Владимировича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 3 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве в крупном размере"), сроком до 7 июня", - сказала пресс-секретарь.

По данным следствия, с июля по август 2018 года адвокат выступил в качестве посредника во взяточничестве в интересах своего знакомого. Он договорился с должностными лицами УМВД России по городскому округу Химки, что если его знакомый передаст взятку, то сотрудники полиции примут решение о направлении материала проверки в орган предварительного следствия полиции для возбуждения уголовного дела. После этого адвокат передал 500 тыс. рублей. Действиям должностных лиц полиции также будет дана правовая оценка, отметили в СК.

Теги
Дело полковника Захарченко
Сотрудники ФСБ проводят обыск у главного редактора "Важных историй"
В издании не сообщили, по какой статье УК РФ ведется обыск и какой процессуальный статус у Романа Анина
Читать полностью