Суд арестовал адвоката экс-полковника МВД Захарченко

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы арестовал адвоката бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко Александра Горбатенко по подозрению в передаче взятки в 500 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Горбатенко Александра Владимировича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 3 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве в крупном размере"), сроком до 7 июня", - сказала пресс-секретарь.

По данным следствия, с июля по август 2018 года адвокат выступил в качестве посредника во взяточничестве в интересах своего знакомого. Он договорился с должностными лицами УМВД России по городскому округу Химки, что если его знакомый передаст взятку, то сотрудники полиции примут решение о направлении материала проверки в орган предварительного следствия полиции для возбуждения уголовного дела. После этого адвокат передал 500 тыс. рублей. Действиям должностных лиц полиции также будет дана правовая оценка, отметили в СК.