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Активисты движения SERB напали на режиссера Манского на "Артдокфесте" в Москве

Как рассказал Манский адвокату, один из нападавших попытался набросить какую-то ткань ему на шею

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Активисты движения SERB напали на фестивале "Артдокфест" на режиссера Виталия Манского. Об этом ТАСС сообщил адвокат Олег Елисеев.

"В настоящее время я нахожусь с Манским, выясняются все обстоятельства произошедшего", - сказал адвокат. Как рассказал Манский адвокату, один из нападавших попытался набросить какую-то ткань ему на шею.

"Артдокфест" - фестиваль документального кино в России, в полном объеме фестиваль проходит в Москве. В Санкт-Петербурге зрители могут увидеть конкурсные фильмы и выборочно - внеконкурсные картины. В программе этого года 140 фильмов.

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