Мосгорсуд продлил арест основателю "Нового потока" до 13 июня

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Мосгорсуд продлил до середины июня срок содержания под стражей основателя и совладельца компании "Новый поток" Дмитрия Мазурова, обвиняемого в особо крупном мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Московским городским судом было удовлетворено ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей Мазурова Д. П. до 13 июня", - сказал представитель суда.

Бизнесмен был задержан 13 июля 2019 года в аэропорту Шереметьево. Как следует из материала о возбуждении уголовного дела, оно было возбуждено после заявления главы ПАО "Сбербанк" Германа Грефа. Мазурову вменяется хищение выданного Сбербанком кредита на $29 млн. Указанный кредит Мазуров вместе с неустановленными лицами распределил по своему усмотрению, считает следствие. ПАО "Сбербанк" деньги возвращены не были, банк признан потерпевшей стороной.