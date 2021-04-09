СК просит ограничить срок ознакомления с делом топ-менеджеру "Рольфа" Кайро до 19 апреля

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Следствие просит суд ограничить до 19 апреля срок ознакомления с делом директору департамента развития бизнеса группы компаний "Рольф" Анатолию Кайро, обвиняемому по делу о выводе за рубеж 4 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"В суд поступило ходатайство следственных органов об установлении срока для ознакомления с материалами уголовного дела в отношении обвиняемого Кайро. Следствие просит установить срок до 19 апреля", - сказала пресс-секретарь суда.

В марте Мосгорсуд продлил срок содержания под домашним арестом Кайро до 25 июня.

Следственный комитет РФ в конце июня 2019 года возбудил в отношении главы "Рольфа" Сергея Петрова и ряда руководителей компании уголовное дело о выводе за рубеж 4 млрд рублей. По версии следствия, в феврале 2014 года ООО "Рольф" приобрело у компании "Панабел лимитед" акции ЗАО "Рольф эстейт" по заведомо завышенной цене.

Кайро был отправлен под домашний арест. Петров в настоящее время находится за границей, он объявлен в международный розыск.