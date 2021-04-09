Суд арестовал лжесотрудника ЦБ, обманувшего бизнесмена в Петербурге на 51 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 апреля. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге заключил в СИЗО мужчину, который, представившись сотрудником Банка России, убедил гендиректора нефтяной компании снять 51 млн рублей со счета и передать ему. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Дзержинский районный суд города Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Владимира Шепелева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере")", - говорится в сообщении.

Его заключили под стражу до 5 июня. Следователи считают, что он позвонил потерпевшему и представился сотрудником Банка России, а затем убедил его снять деньги со счета. Потерпевший снял 51 млн рублей, упаковал их в сумку и отдал Шепелеву. После этого, по версии следствия, Шепелев распорядился деньгами с соучастниками преступления.

В главке МВД по Петербургу и Ленинградской области 6 апреля сообщали, что в ведомство обратился 70-летний гендиректор нефтяной компании и сообщил, что ему по телефону позвонили неизвестные, представились сотрудниками банка и убедили его снять со счета деньги. Затем, по словам заявителя, он ходил по банкам и снимал деньги, после чего отдал сумку с 51 млн рублей мужчине в центре города, который приехал на встречу на Mercedes. Описать приметы мошенника бизнесмен не смог, заявив полицейским, что "его разум был затуманен".

Ранее суд также арестовал еще одного фигуранта дела - Тихона Колесникова. Его подозревают в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 - ч. 4 ст. 159 УК РФ).