В Адыгее начальника райотдела полиции подозревают в злоупотреблении полномочиями

МАЙКОП, 9 апреля. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении начальника отдела МВД России по Майкопскому району Адыгеи, он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщила в пятницу пресс-служба следственного управления СК РФ по Адыгее.

"Отделом по расследованию особо важных дел СК РФ по Республике Адыгея возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела МВД России по Майкопскому району по ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями"). Установлено, что подозреваемый, вопреки интересам службы, с целью исключения снижения показателей работы своего подразделения не зарегистрировал в установленном порядке поступившее на его имя заявление о совершенном преступлении (кража имущества), то есть сокрыл совершенное преступление", - говорится в сообщении.

Незаконные действия полицейского повлекли за собой существенное нарушение прав и законных интересов граждан, выразившееся в том числе в их лишении права на правосудие. Уголовное дело возбуждено по результатам совестной работы УФСБ России по Адыгее и подразделения собственной безопасности МВД по республике.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления, расследование дела продолжается, добавили в пресс-службе ведомства.