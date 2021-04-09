Союз журналистов России попросил проверить законность задержания Игоря Хорошилова

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 апреля. /ТАСС/. Союз журналистов России (СЖР) обратился к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой проверить действия сотрудников ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области в отношении журналиста Игоря Хорошилова, накануне задержанного в Ростове-на-Дону. Об этом сообщается на сайте СЖР.

"В связи с тем, что приоритетной задачей деятельности Союза журналистов России является защита профессиональных прав и интересов журналистов, предусмотренных Конституцией РФ, законом РФ <...> "О средствах массовой информации", прошу проверить законность действий сотрудников ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области при задержании и проведении обыска в отношении журналиста Хорошилова И. А." - говорится в обращении СЖР.

8 апреля стало известно о задержании ростовского журналиста Игоря Хорошилова. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, Хорошилова задержали сотрудники МВД. По информации местных СМИ, причиной задержания журналиста послужила его профессиональная деятельность. 9 апреля Хорошилов был отпущен на свободу.