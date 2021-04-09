Во Франции вор в костюме медбрата обокрал больного COVID-19 на €300 тысяч

ПАРИЖ, 9 апреля. /ТАСС/. Житель парижского пригорода, находясь на самоизоляции после заражения коронавирусом, стал жертвой грабителей, один из которых переоделся медбратом, чтобы попасть к нему домой. Об этом сообщает в пятницу газета Le Parisien .

Злоумышленники напали на 53-летнего мужчину, едва он открыл дверь, после чего связали его и потребовали показать местоположение сейфов в доме. Хозяин квартиры выполнил требования грабителей. Покидая место преступления, они протерли всю мебель антисептиком.

Точный ущерб от действий грабителей не установлен. По предварительным данным, стоимость украденных ими украшений, а также дорогих изделий из серебра и кожи составляет около €300 тыс.

В прокуратуре Кретея изданию сообщили, что эта квартира принадлежала покойным родителям жертвы ограбления, которые умерли от коронавируса. И именно в ней мужчина решил самоизолироваться, когда получил положительный анализ на COVID-19. В настоящее время следователи пытаются установить личность преступников.