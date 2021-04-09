Самолет Як-40 выкатился при посадке за пределы ВПП в Пулково

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Самолет Як-40 без пассажиров на борту при посадке в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, никто не пострадал. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в экстренных службах.

"В Пулково самолет Як-40 без пассажиров при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. В результате происшествия пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

В данный момент, по информации источника, специалисты осматривают воздушное судно. Видимых повреждений нет. Аэропорт работает в штатном режиме.

В управляющей компании аэропорта Пулково "Воздушные ворота Северной столицы" ТАСС подтвердили факт инцидента, отметив, что он не повлиял на работу авиаузла.

Как сообщили ТАСС в Северо-Западной транспортной прокуратуре, по факту произошедшего проводится проверка, ЧП могло случиться из-за порыва ветра. "По предварительным данным, 9 апреля 2021 года около 21:05 самолет Як-40 рейсом Вологда - Санкт-Петербург авиакомпании "Вологодские авиалинии" при приземлении в аэропорту Пулково выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы из-за порыва ветра", - сказала представитель ведомства.

Она добавила, что на борту находилось шесть членов экипажа, в настоящее время они покинули судно.