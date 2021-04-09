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Обыск у редактора "Важных историй" идет по делу о нарушении тайны частной жизни

Источник в правоохранительных органах не уточнил, в каком статусе находится Роман Анин по этому делу

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Обыск у главного редактора интернет-издания "Важные истории" Романа Анина проходит по делу о неприкосновенности частной жизни. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Квартиру Анина обыскивают в связи с делом, возбужденным по ч. 2. ст. 137 УК РФ ("Нарушение неприкосновенности частной жизни с использованием служебного положения")", - сказал собеседник агентства. Он не уточнил, в каком статусе находится журналист по этому делу.

Его адвокат Анна Ставицкая не смогла ни подтвердить, ни опровергнуть в беседе с ТАСС, что следственные действия ведутся именно по данной статье, однако подтвердила сам факт обыска. "Идет обыск, составляют опись изъятого. У Анина забрали все гаджеты и описывают их", - сказала она.

Ранее в Telegram-канале "Важных историй" появились сведения, что сотрудники ФСБ проводят обыск у главного редактора Анина.

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