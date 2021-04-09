В Румынии произошло землетрясение магнитудой 4,5

БУХАРЕСТ, 9 апреля. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в пятницу, в 21:36 по местному времени (совпадает с московским), в сейсмически активной зоне Вранча на востоке Румынии. Об этом сообщил румынский Национальный институт физики Земли.

Очаг подземного толчка находился на глубине 77 км. Сообщения о жертвах и разрушениях не поступали.

По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, магнитуда этого землетрясения составляла 4,8, а его очаг был на глубине 80 км.

Также в пятницу, в 05:20 по местному времени, в зоне Вранча было зарегистрировано землетрясение магнитудой 3,2 на глубине 140 км.

С начала апреля этого года в Румынии произошло 16 землетрясений магнитудой от 2 до 4,5. Румыния - страна с повышенной сейсмической активностью, подземные толчки случаются здесь регулярно. Самое сильное землетрясение в 2020 году - магнитудой 5,2 - произошло 31 января в уезде Вранча на глубине 121 км, оно ощущалось и в Бухаресте.