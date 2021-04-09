Самолету Як-40 потребуется локальный ремонт после инцидента в "Пулково"

ВОЛОГДА, 9 апреля. /ТАСС/. Самолет Як-40 "Вологодского авиапредприятия" без пассажиров на борту выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке в Санкт-Петербурге. В результате никто не пострадал, воздушному судну потребуется локальный ремонт на месте, сообщил ТАСС генеральный директор АО "Вологодское авиационное предприятие" Евгений Жоголев.

"Да, никто не пострадал, просто выкатились за взлетно-посадочную полосу. С экипажем все нормально. Сейчас самолет эвакуируют с полосы. Там стойку надо ремонтировать, будет локальный ремонт на месте", - сказал гендиректор на вопрос ТАСС.

На данный момент парк воздушных судов "Вологодского авиапредприятия" состоит из пяти самолетов Як-40, трех самолетов Ан-2 и 18 вертолетов Ми-8. В перспективе планируется обновление авиапарка. Авиакомпания обратилась в ПАО "Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина" с заявкой на приобретение в лизинг трех самолетов ИЛ-114-300, которые предполагается использовать для внутренних перелетов по России. Их поставка планируется в 2024-2026 годах. Это позволит снизить себестоимость полетов, организовать новые рейсы в Мурманск и Нижний Новгород. На данный момент из Вологды выполняются авиарейсы в Москву и Санкт-Петербург.