СМИ: стоимость проекта реконструкции морского порта Бейрута составит $5 млрд

БЕЙРУТ, 9 апреля. /ТАСС/. Реализация проекта реконструкции морского порта Бейрута, представленного германскими компаниями, обойдется в $5 млрд и позволит создать дополнительно 50 тыс. рабочих мест. Об этом сообщил в пятницу газете "Эс-Сахм" исполняющий обязанности министра транспорта и общественных работ Ливана Мишель Наджар.

"План предусматривает не только модернизацию портовой инфраструктуры с целью увеличения грузооборота, но также расширение морской гавани на восток в направлении побережья Бурдж-Хаммуд, - отметил он. - Порт будет связан железнодорожными ветками с промышленными объектами, расположенными к северу и югу от него".

По словам и.о. министра, разработчики проекта предложили в западной части портовой зоны создать современный туристический комплекс с пляжами и отелями. Прибыльность проекта оценивается в $2,5 млрд, эти средства могут быть инвестированы в восстановление пострадавших от взрыва жилых кварталов Бейрута, указал Наджар.

Ранее прошла презентация проекта реконструкции порта Бейрута после взрыва 4 августа 2020 года. Выступая на ней губернатор Марван Аббуд сообщил, что проект разработан под эгидой Ливано-германского делового совета, в нем будут участвовать компании из Германии и других европейских стран. По словам губернатора, "ливанцы высоко оценивают эту инициативу европейцев, которые всегда предпочитали попадать на Ближний Восток через морскую гавань Бейрута".

Реализация проекта начнется с реконструкции контейнерного терминала, учитывая, что через него в Ливан и соседние арабские страны поступало до взрыва 75% грузов из Европы. Как подчеркнул посол Германии в Бейруте Андреас Киндл, европейские инвесторы будут готовы профинансировать проект после создания нового правительства в Ливане, способного провести реформы.