{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Взрыв в порту Бейрута

СМИ: стоимость проекта реконструкции морского порта Бейрута составит $5 млрд

По данным газеты "Эс-Сахм", реализация проекта позволит создать дополнительно 50 тыс. рабочих мест

БЕЙРУТ, 9 апреля. /ТАСС/. Реализация проекта реконструкции морского порта Бейрута, представленного германскими компаниями, обойдется в $5 млрд и позволит создать дополнительно 50 тыс. рабочих мест. Об этом сообщил в пятницу газете "Эс-Сахм" исполняющий обязанности министра транспорта и общественных работ Ливана Мишель Наджар.

"План предусматривает не только модернизацию портовой инфраструктуры с целью увеличения грузооборота, но также расширение морской гавани на восток в направлении побережья Бурдж-Хаммуд, - отметил он. - Порт будет связан железнодорожными ветками с промышленными объектами, расположенными к северу и югу от него".

По словам и.о. министра, разработчики проекта предложили в западной части портовой зоны создать современный туристический комплекс с пляжами и отелями. Прибыльность проекта оценивается в $2,5 млрд, эти средства могут быть инвестированы в восстановление пострадавших от взрыва жилых кварталов Бейрута, указал Наджар.

Ранее прошла презентация проекта реконструкции порта Бейрута после взрыва 4 августа 2020 года. Выступая на ней губернатор Марван Аббуд сообщил, что проект разработан под эгидой Ливано-германского делового совета, в нем будут участвовать компании из Германии и других европейских стран. По словам губернатора, "ливанцы высоко оценивают эту инициативу европейцев, которые всегда предпочитали попадать на Ближний Восток через морскую гавань Бейрута".

Реализация проекта начнется с реконструкции контейнерного терминала, учитывая, что через него в Ливан и соседние арабские страны поступало до взрыва 75% грузов из Европы. Как подчеркнул посол Германии в Бейруте Андреас Киндл, европейские инвесторы будут готовы профинансировать проект после создания нового правительства в Ливане, способного провести реформы.

Теги
ЛиванВзрыв в порту Бейрута
В Подмосковье произошел пожар на мебельном складе
Информация о пострадавших в ЧП не поступала
Читать полностью