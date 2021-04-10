Главред "Важных историй" Анин стал свидетелем по делу о нарушении тайны частной жизни

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Главный редактор интернет-издания "Важные истории" Роман Анин проходит свидетелем по делу о неприкосновенности частной жизни. Об этом ТАСС сообщила его адвокат Анна Ставицкая.

"Мой доверитель Анин проходит по делу свидетелем. Обыск в его квартире закончен, мы были с ним в ГСУ СК РФ по Москве на допросе. Там журналист отказался давать показания, сославшись на 51-ю статью Конституции, которая позволяет не свидетельствовать против себя самого и своих близких", - сказала защитник. По ее словам, в понедельник Анину вновь предстоит допрос в Следственном комитете.

Также Ставицкая подтвердила, что у Анина прошел обыск в связи с делом, возбужденным по ч. 2. ст. 137 УК РФ ("Нарушение неприкосновенности частной жизни с использованием служебного положения").

В пятницу в Telegram-канале "Важных историй" появились сведения, что сотрудники ФСБ проводят обыск у главного редактора Анина.