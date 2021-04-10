Площадь пожара на мебельном складе в Подмосковье выросла до 3 600 кв. м

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Площадь пожара на мебельном складе в Электростали выросла более чем в три раза - с 1 тыс. кв. м до 3,6 тыс. кв. м. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Мебельный склад горит по всей площади - 3 600 кв. м", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области ТАСС добавили, что произошло обрушение стены и кровли склада на общей площади 400 кв. м. "В 03:45 произошло обрушение стены на площади 200 кв. м и кровли на площади 200 кв. м", - сказали в пресс-службе.

Информация о пожаре в Промышленном проезде, дом 11, корпус 8 поступила в 21:36 мск. Первоначальная площадь горения составила 1 тыс. кв. м. Пожару был присвоен второй (повышенный) номер сложности. Сведений о пострадавших нет.