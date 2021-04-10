В Красноярске задержали экс-главу регионального центра стандартизации

КРАСНОЯРСК, 10 апреля. /ТАСС/. Полицейские задержали в Красноярске бывшего руководителя регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний, подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщили журналистам в региональном главке МВД.

"Сотрудниками полиции задержан бывший руководитель федерального бюджетного учреждения. В отношении него ранее было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ за злоупотребление должностным полномочиями. Накануне возбуждено еще одно уголовное дело по той же статье, связанное с нарушениями при закупке оборудования для нужд организации", - сообщили в ведомстве, уточнив что речь идет о центре стандартизации, но не сообщив фамилию задержанного.

Источник ТАСС в силовых структурах сообщил, что речь идет о Василии Моргуне, возглавлявшем центр с 2002 по 2020 год.

Ранее сообщалось, что экс-руководителя подозревают в том, что он заключил 128 прямых договоров с аффилированными с ним организациями без проведения конкурентных закупок, в результате чего на его личные банковские счета было переведено более 6,5 млн рублей.

61-летний Моргун также был депутатом краевого законодательного собрания в 2007-2011 годах.