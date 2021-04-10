Пожар на складе с мебелью в Подмосковье локализовали

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Пожар на мебельном складе в Электростали локализован на площади 3,6 тыс. кв. м. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

"В 05:10 объявлена локализация пожара на площади 3 600 кв. м", - сказали в пресс-службе.

В ведомстве также уточнили, что кровля здания обрушилась на площади 2,5 тыс. кв. м, а стены - на площади 800 кв. м.

Информация о пожаре в Промышленном проезде, дом 11, корпус 8 поступила в 21:36 мск в пятницу. Первоначальная площадь горения составила 1 тыс. кв. м, позже она выросла до 3,6 тыс. кв. м. Склад горит по всей площади.

Пожару присвоен второй (повышенный) номер сложности. Сведений о пострадавших нет.