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МЧС выявляло нарушения пожарной безопасности в горевшем кардиоцентре в Благовещенске

По данным ведомства, проверка здания проводилась в апреле 2015 года. Руководству учреждения было вручено предписание об устранении недочетов, но их ликвидировали лишь частично

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Специалисты МЧС России выявляли нарушения пожарной безопасности в ходе проверки в здании кардиоцентра в Благовещенске, где 3 апреля произошел пожар на площади 1,6 тыс. кв. м. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства в ответ на соответствующий запрос агентства, они были устранены лишь частично.

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По данным МЧС, проверка лечебного корпуса кардиохирургии проводилась в апреле 2015 года. "В ходе данной проверки выявлен ряд нарушений требований пожарной безопасности, а также вручено предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности", - сказал собеседник агентства. "Нарушения пожарной безопасности были устранены частично", - подчеркнули в МЧС.

В основном нарушения связаны с ненадлежащим состоянием путей эвакуации и кабельных линий системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Как уточнили ТАСС в экстренных службах, всего было выявлено 47 нарушений. При этом, по данным МЧС, при пожаре сработала система оповещения и управления эвакуацией людей, что позволило оперативно всех эвакуировать до начала воздействия опасных факторов пожара.

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