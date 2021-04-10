В Волгоградской области пропал 13-летний мальчик

ВОЛГОГРАД, 10 апреля. /ТАСС/. Следователи проводят проверку после безвестного исчезновения 13-летнего подростка из хутора Чиганаки Волгоградской области, к поискам подключили общественность и малую авиацию. Об этом сообщила в субботу пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Родители мальчика вечером 9 апреля сообщили в правоохранительные органы Котельниковского района о том, что их 13-летний сын в этот день около 12 часов отправился за дровами в лесопосадку, расположенную на окраине хутора, и не вернулся. Самостоятельные его поиски положительных результатов не дали. К разыскным мероприятиям подключены силы и средства органов МВД, МЧС, органов власти и местные жители. С рассветом к поискам несовершеннолетнего, в том числе применена малая авиация", - говорится в сообщении.

Для проведения неотложных следственных мероприятий на место происшествия выехали сотрудники отдела криминалистики областного управления СК. По предварительным данным, мальчик отправился за дровами на автомобиле отца, взяв транспортное средство без разрешения. Машина обнаружена на берегу Цимлянского водохранилища, добавили в пресс-службе ведомства.