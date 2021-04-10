Власти Воронежа выделят средства для восстановления пятиэтажного дома после пожара

ТАСС, 10 апреля. Кровлю, коммуникации и квартиры в пятиэтажном доме на улице Еремеева в Воронеже, где вечером в пятницу произошел пожар, восстановят за счет муниципального бюджета. Об этом сообщил в субботу мэр города Вадим Ксенин после осмотра поврежденного огнем здания.

"Кровлю, коммуникации мы восстановим за счет аварийного резервного фонда администрации города. Кроме того, за счет средств бюджета будет проведен ремонт в пострадавших в процессе ликвидации пожара квартирах. Я издам соответствующее распоряжение. Сейчас всех жителей дома опрашивают, чтобы определить потребность во временном размещении в нашем маневренном фонде или в гостинице. Потому что ночь люди пережили, переночевали, но уже завтра они должны готовиться к выходу на работу, дети - на учебу", - приводит пресс-служба мэрии слова Ксенина.

Для работ в доме привлекут бригады городских коммунальных служб, управляющей компании, они проведут разбор поврежденной кровли. "В течение ближайших суток будут запускаться коммуникации, в зависимости от той степени, в которой они пострадали", - отметил первый замглавы по городскому хозяйству Сергей Петрин.

Пожар в пятиэтажном жилом доме на улице Еремеева в Воронеже произошел 9 апреля в 21:40, горела крыша на площади 500 кв. м, возгорание ликвидировали в 23:44, погибших и пострадавших не было. Из дома эвакуировали 177 человек, 17 из них, по данным пресс-службы мэрии, ночевали в пункте временного размещения, остальные - у родственников и друзей. Дом сдан в эксплуатацию в 1959 году, в нем 80 квартир, 162 проживающих. Причина возгорания пока не установлена.