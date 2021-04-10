У берегов Индонезии произошло землетрясение

ТАСС, 10 апреля. Землетрясение магнитудой 5,9 было зарегистрировано в субботу у берегов Индонезии в Тихом океане. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его оценкам, эпицентр стихии располагался на расстоянии 93 км к югу от индонезийского города Блитар (население около 132 тыс. человек). Очаг землетрясения залегал на глубине 96 км. Сообщения об угрозе цунами не поступали.

Агентство Reuters сообщило, что в результате землетрясения, затронувшего остров Ява, по меньшей мере один человек погиб, несколько зданий получили повреждения.

По его данным, как сообщают индонезийские СМИ, подземные толчки ощущались в городах и поселках Восточной Явы, где проживает 40,7 млн человек, а также в близлежащих провинциях, в том числе на курортном острове Бали. Один человек погиб в Лумаянге в результате падения валуна, говорится на новостном сайте Detik.com со ссылкой на городские экстренные службы.

Сообщается также, что в результате землетрясения пострадали здание парламента, школа, больница и жилые дома в нескольких городах. Национальное агентство по чрезвычайным ситуациям заявило, что власти все еще оценивают ущерб.