В Архангельске загорелся ресторан "Девичья башня"

ТАСС, 10 апреля. Пожар возник в здании ресторана "Девичья башня" в Архангельске в ночь на субботу, пострадавших нет. Об этом сообщается на сайте Главного управления МЧС по региону.

"Сегодня в 03:41 на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о пожаре в здании ресторана "Девичья башня" на Никольском проспекте. В 07:02 пожар был локализован на площади 700 кв. м, угроза торговому центру снята. Работа по ликвидации пожара продолжается, пострадавших нет. Над установлением причин произошедшего работают органы дознания", - говорится в сообщении.

По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений на место происшествия происходило горение пристройки и кровли ресторана на площади 100 кв. м, существовала угроза распространения пожара на примыкающий к горящему зданию торговый центр. Быстрому распространению огня способствовал сильный ветер. Пожару присвоили повышенный - второй ранг, на место направили дополнительные подразделения. В общей сложности к тушению привлекли 15 единиц техники.

Как сообщил журналистам руководитель регионального агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты Александр Уваров, очаг возгорания находился в пристройке и самом здании ресторана. Для тушения огня было задействовано 10 автоцистерн. Из пристройки для предотвращения взрывов было эвакуировано три баллона, предположительно, с кислородом и 20-литровая канистра с неустановленной жидкостью. "Лаборатория выяснит причину пожара", - сказа Уваров.

Он добавил, что горело деревянное здание с металлической крышей, обшитое сайдингом. "Распространение по обрешетке [было] сильное. Чтобы добраться до каждого очага, приходилось много работать, чтобы вскрыть конструкции", - пояснил Уваров.

В новость внесены изменения (11:39 мск) - добавлен комментарий регионального агентства государственной противопожарной службы.