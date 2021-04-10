В отношении директора управления капстроительства Новосибирской области возбудили дело

ТАСС, 10 апреля. Директора управления капитального строительства Новосибирской области подозревают в превышении должностных полномочий при строительстве детского сада. Об этом в субботу говорится в сообщении Следственного комитета РФ.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении директора государственного казенного учреждения "Управление капитального строительства", подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", - говорится в сообщении. В ведомстве уточняют, что нарушения выявили при строительстве детского сада-яслей в селе Марусино Новосибирской области. Ведомство не сообщает фамилию директора.

По версии следствия, в начале 2019 года за несколько месяцев до размещения о планируемом аукционе о строительстве 54-летний директор УКС передал сведения о торгах директору одной из строительных организаций. Таким образом, строительной организации были созданы преимущественные условия для участия в торгах, считают следователи. Затем руководитель управления предложил коммерческой фирме самостоятельно подготовить проектно-сметную документацию. При этом документация не прошла государственную экспертизу, но руководитель дал указания подчиненным направить аукционную документацию в региональное Министерство строительства для размещения в единой системе закупок.

В июле 2019 года строительная организация успешно выиграла аукцион с суммой финансирования свыше 145 млн рублей. Дело возбуждено по материалам регионального главка ФСБ. Следователи решают вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому. Проведены следственные действия по месту службы фигуранта, где изъяли необходимую документацию, допросили свидетелей.