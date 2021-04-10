Пожар на складе в Барнауле потушили

ТАСС, 10 апреля. Пожар на складе пластиковых изделий и лакокрасочных материалов в Барнауле Алтайского края ликвидировали. Об этом ТАСС сообщили в региональном главке МЧС.

"Пожар ликвидирован полностью. Проливка и разбор конструкций завершены", - сообщил представитель ведомства, уточнив, что пострадавших нет.

Сообщение о возгорании на складе по улице Власихинской, 177 поступило в 21:14 (17:14 мск) пятницы. Первоначальная площадь составила 800 кв. м. По данным пресс-службы ГУ МЧС по региону, на складе находились изделия из пластика и краска. В 01:15 (21:15 мск) было ликвидировано открытое горение на площади 1,2 тыс. кв. метров.

Источник ТАСС в экстренных службах уточнял, что в здании размещается компания "Пакетон". По информации на сайте компании, она занимается продажей упаковочного материала и пластиковой продукции. Здание, где произошло возгорание, работает как распределительный центр. На звонки ТАСС в компании не ответили.